Общественное мнение Москвы все более склоняется к возвращению Дзержинского

Патриот России и Советского СоюзаТуризмОбщественное мнение Москвы все более склоняется к возвращению Дзержинского Более половины москвичей (51%) положительно относятся к возвращению памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаУ аномалии человечества -врагов коммунистов ,захвативших СССР под трусливые заклинания "а мы ни при чем ,это всё коммунисты виноваты ", что ЗА ,что ПРОТИВ -всегда тупо ,глупо ,злобно ,агрессивно ,иррационально . По их бредовой антисоветчине , большевики -коммунисты не имели никакого права создавать свои репрессивные органы ,места заключения для преступников ,чтобы защищать своё Государство и наказывать преступников и врагов Государства и народа . При этом сами они считают ,что имеют полное право всё это делать .Комментировать
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