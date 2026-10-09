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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варицкий о победной серии ЦСКА: «Год ушел на притирку. Комплектование команды подошло под Никитина, соблюден баланс мощных и юрких игроков»

Бывший генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поделился мнением о победной серии ЦСКА из 9 матчей в Fonbet Чемпионате КХЛ.

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