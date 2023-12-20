Отправители из США вошли в топ-5 массовых поставщиков товаров челябинцам

Бизнесмены из США продолжили отправлять жителям Челябинской области посылки с товарами. Как URA.RU рассказал руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов, американские магазины остались в списке наиболее частых отправителей.
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