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ФедералПресс

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В Москве появится доставка еды беспилотниками

В Москве появится доставка еды беспилотниками

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. Московские власти рассчитывают запустить в следующем году сервис по доставке посылок и еды в 2024 году с помощью беспилотников, заявил замгендиректора «Центра управления городской аэромобильностью» (ЦУГАМ) Андрей Аникин.

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