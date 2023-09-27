В Москве появится доставка еды беспилотниками

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. Московские власти рассчитывают запустить в следующем году сервис по доставке посылок и еды в 2024 году с помощью беспилотников, заявил замгендиректора «Центра управления городской аэромобильностью» (ЦУГАМ) Андрей Аникин.