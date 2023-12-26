«Ласточка» устала: электропоезд из Магнитогорска в Челябинск застрял под Троицком

Скоростной электропоезд «Магнитогорск – Челябинск» три часа простоял под Троицком. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 26 декабря, утром между станциями Троицк и Тамерлан.
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