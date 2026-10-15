Наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что древнее скопление галактик XLSSC 122 несет в центре необычно плотное сгущение массы, которое плохо согласуется со стандартной космологической моделью.
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