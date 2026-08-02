Народный банк Китая активизировал расчеты в юанях за рубежом

В этом году Народный банк Китая усиливает использование юаня в международных расчетах, продвигает систему трансграничных расчетов и укрепляет сотрудничество с зарубежными центробанками, запуская реформы для расширения финансовой открытости страны.
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