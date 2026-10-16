16 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность с дневными температурами от +15 до +20 градусов и юго-западным ветром 3–8 метров в секунду.
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