Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров виделся с ушедшим накануне в отставку украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции в 2022 году, однако на встрече «ничего нового и конструктивного не произошло».

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