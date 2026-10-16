Ключевое решение — компактные ядерные установки малой мощности, способные стабильно работать в экстремальных условиях лунной среды По мнению Сергея Брекотина, эксперта в области энергетики, Россия может создать и доставить на Луну атомную электростанцию, используя технологии ядерного буксира.