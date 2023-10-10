Авария дня. Ехала быстрее, чем летел её ангел-хранитель

5 октября возле поворота в поселок Спиченково в Прокопьевске Кемеровской области 21-летняя девушка имевшая стаж вождения 3 года, управляя автомобилем Киа Рио выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном Хюндай.
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