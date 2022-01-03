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Политолог Дзермант допустил вероятность прокси войны между Россией и НАТО, обустраивающим свою инфраструктуру на Украине

Политолог Дзермант допустил вероятность прокси войны между Россией и НАТО, обустраивающим свою инфраструктуру на Украине

Политолог Алексей Дзермант допустил вероятность прокси войны между Россией и Североатлантическим альянсом, обустраивающим свою инфраструктуру на Украине.

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