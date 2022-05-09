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Доблесть русских защитников Отечества в воспоминаниях немецких захватчиков

Доблесть русских защитников Отечества в воспоминаниях немецких захватчиков

Сегодня вся страна поздравляет ветеранов — героев и наследников бессмертной славы русских солдат и офицеров, которые во все времена слыли доблестными и бесстрашными воинами.

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