Пиоли о выходе «Милана» в 1/4 ЛЧ: «Просил ребят показать характер. Знали, что будет тяжело с «Тоттенхэмом», но справились»

Стефано Пиоли оценил выход «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «россонери» высказался после ответного матча с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0).
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