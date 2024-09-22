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Царьград

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Что за пельмени ели в Красноярском крае: скончался и третий ребенок

Что за пельмени ели в Красноярском крае: скончался и третий ребенок

По последним данным, в результате сильного отравления пельменями и курицей в Красноярском крае умер еще один ребенок.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Там. Чурбанов. Набрали. Вот. Они. Травят. Населенее
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