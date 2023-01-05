СССР-Россия

1 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    так и здесь всё просто, ещё на заре своего образования в страну, они выдали лозунг, чтобы низы не бунтовали - ... хле...Психологический п...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    фильм сняли ещё в СССР по роману американца.....Психологический п...
  • Александр Салтановский
    "Наименее плохой вариант таким образом, заключается в том, чтобы давить до тех пор, пока Путин не будет побежден." Не...«Для Украины нет ...

Право на предательство

Право на предательство

Масса разговоров в сети насчёт российских артистов, типа Меладзе, которые, выступая на корпоративах у олигархов-курортников, под камеру произносят "Слава Украине!" - на тему того, платить им после этого их кровные авторские за те их произведения, которые в России исполняются или нет, пускать обратно или нет, разрешать выступать в России или нет и вообще насчёт того, на фига им российское гражданство и почему они должны в России владеть каким-то имуществом и какими-то активами, если открыто поддерживают смертельных врагов нашей страны после всего, что те в её отношении сделали и делают.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх