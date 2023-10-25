Задержанного под Владимиром иностранца обвинили в призывах к террору

Еще одно уголовное дело по факту призыва к террористической деятельности возбудили против иностранного гражданина, задержанного во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
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