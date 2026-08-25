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«Батраков отдаст 10-15 голевых с такими партнерами, как Осимхен». Гасилин об экс-хавбеке «Локо» в «Галатасарае»

Экс-нападающий « Зенита », руководитель « Банки » Алексей Гасилин высказался о перспективах бывшего полузащитника « Локо » Алексея Батракова в « Галатасарае ».

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