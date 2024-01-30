«Плохо нам помогает»: Украинские майданщики уже поливают помоями НАТО

Политнавигатор НАТО фактически перестало существовать, распавшись на несколько групп крупных производителей оружия, которые по инерции продолжают пользоваться привычной площадкой.
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