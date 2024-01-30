Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Плохо нам помогает»: Украинские майданщики уже поливают помоями НАТО

«Плохо нам помогает»: Украинские майданщики уже поливают помоями НАТО

Политнавигатор НАТО фактически перестало существовать, распавшись на несколько групп крупных производителей оружия, которые по инерции продолжают пользоваться привычной площадкой.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Таких скотов не жалко.
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23 час.
олег рябченко
Всех фашистов в яму и известью засыпать
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23 час.
Владимир Соловьев
&quot;Украинские майданщики уже поливают помоями НАТО.&quot; ОНИ ВСЕХ ПОЛИВАЮТ НАТО И НЕ НАТО: ИДИОТЫ ОНИ, А ВИНОВАТЫ ДРУГИЕ! ИМ ВСЁ РАВНО: ЧТО БЕЛЫЕ, ЧТО КРАСНЫЕ, ЛИШЬ БЫ ХАЛЯВА БЫЛА!
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23 час.

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