«Плохо нам помогает»: Украинские майданщики уже поливают помоями НАТО

Владимир Соловьев

"Украинские майданщики уже поливают помоями НАТО." ОНИ ВСЕХ ПОЛИВАЮТ НАТО И НЕ НАТО: ИДИОТЫ ОНИ, А ВИНОВАТЫ ДРУГИЕ! ИМ ВСЁ РАВНО: ЧТО БЕЛЫЕ, ЧТО КРАСНЫЕ, ЛИШЬ БЫ ХАЛЯВА БЫЛА!