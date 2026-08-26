СМИ: УЕФА готова отменить бойкот турниров ФИФА после получения гарантий

УЕФА планирует отказаться от угрозы бойкота турниров ФИФА после получения обязательных гарантий того, что ФИФА не вернется к планам по привлечению частных инвесторов к коммерческим правам на чемпионат мира и другие соревнования, сообщают СМИ .
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