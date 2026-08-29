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Нижегородская правда

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Футзалисты «Торпедо» довольствовались одним очком в стартовом матче чемпионата

Футзалисты «Торпедо» довольствовались одним очком в стартовом матче чемпионата

В первом туре суперлиги чемпионата России по футзалу «Торпедо» (Нижегородская область) встречается с «Новой генерацией» из Сыктывкара.

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