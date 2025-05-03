Politico: ожидается, что Рубио будет и.о. советника Трампа минимум шесть месяцев

Ожидается, что руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио будет исполняющим обязанности советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа в течение минимум шести месяцев.
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