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Австралия запретила экспорт алюминиевых руд в Россию

Австралия запретила экспорт алюминиевых руд в Россию

Австралийские власти из-за проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины установила запрет на поставку в Российскую Федерацию глинозема и алюминиевых руд, что, согласно их мнению, ограничит возможности РФ в сфере производства алюминия.

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