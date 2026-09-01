Путин проводит встречу с Пашиняном на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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