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4 человека погибли и 29 пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск

4 человека погибли и 29 пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск

В результате атаки беспилотников в Новороссийске погибли 4 человека, включая ребенка, 29 пострадали, повреждены жилые дома, храм и детский сад.

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