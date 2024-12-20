Автомобилисты уже могут урегулировать убытки по ОСАГО онлайн

С 2025 года подобный формат обязаны обеспечить все страховые компании.У россиян появилась возможность подавать заявление о страховом случае по полису ОСАГО в онлайн-режиме: через мобильное приложение или личный кабинет на сайте компании СберСтрахование.
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