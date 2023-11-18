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Кучеров сделал дубль в игре с «Эдмонтоном» и делит 1-е место в гонке снайперов с четырьмя игроками

Кучеров сделал дубль в игре с «Эдмонтоном» и делит 1-е место в гонке снайперов с четырьмя игроками

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (2:3, второй перерыв).

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