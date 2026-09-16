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Цены на нефть снижались 16 сентября на фоне наращивания запасов сырья в США

Цены на нефть снижались 16 сентября на фоне наращивания запасов сырья в США

Начало торгов 16 сентября продемонстрировало снижение цен на нефть после двухдневного ралли. Неожиданно сильный рост запасов в США усилил давление на котировки.

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