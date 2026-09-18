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Венгрия планирует отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года

Венгрия планирует отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года

Венгрия будет готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, заявил министр экономики и энергетики Иштван Капитань Telex, 18 сентября сообщает РБК.

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