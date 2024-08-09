Рассекречены цены на новейший рамный внедорожник Haval H9 в России

Модель нового поколения уже доступна для покупки у официальных дилеров сети Haval Pro: розничные цены стартуют с отметки 4 299 000 рублей за внедорожник в базовой комплектации и с бензиновым двигателем, самая же дорогая версия с дизелем оценена в 5 299 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии