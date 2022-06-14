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Китай представил самую подробную карту Луны

Китай представил самую подробную карту Луны

Совместными усилиями исследователи из Китайской академии наук, Института геохимии страны и других организаций сделали доступной самую точную на сегодняшний день карту поверхности Луны, а также предоставили гораздо больше информации о спутнике Земли.

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