Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Тебе не настоебенило с идиотами общаться?«Ломились в откры...
  • Жанна
    Богатая организация, такие подаркиАктивисту "Русско...
  • Неонил Принципов
    Облик бывает моральный и физический. Внешность — то, как что-то выглядит, в данном случае нестандартно окрашенный гом...«Добавь про дочь ...

"Женщин — насиловать, детей — на наркоту": Вслед за Коркином восстала Кротовка. Новый бунт против цыганского табора

"Женщин — насиловать, детей — на наркоту": Вслед за Коркином восстала Кротовка. Новый бунт против цыганского табора

Царьград Коллаж Царьграда Жители села Кротовка в Самарской области потребовали от властей защитить их от цыганского беспредела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Иванов
Тут случай не тот. Куда не ткни - не спутаешь. Вся мерзость на 99,9 проц во власти. Их по этому признаку туда и отбирают
Ответить
9 час.
Евгений Марковский
Ужас, в какую помойку превратили Россию!
Ответить
8 час.
ВМ
Владимир Минаков
Именно так - большинство цыган в округе, при Советской власти, работали. Да, женщины часто числились домохозяйками, имея по три и более детей. Но мужиков ( кто не откупился), и в армию призывали. А после - официально работали, часто - заготовителями в системе кооперации райпотребсоюзов. А последние 30...35 лет - ринулись в торговлю шмотками ( куртки, одежда, бытовая техника, эл.генераторы...) сбор металлолома, подушек  и перин. Наркотой в том городе, где живут, стараются не промышлять - при поимке сроки солидные... И живут мирно, без дебошей, причём и мусульманской, и православной веры, но эти общины  между собой почти не контактируют, а общаются с соседями...
Ответить
1 час.
наверх