Царьград Коллаж Царьграда Жители села Кротовка в Самарской области потребовали от властей защитить их от цыганского беспредела.
"Женщин — насиловать, детей — на наркоту": Вслед за Коркином восстала Кротовка. Новый бунт против цыганского табора
Комментарии
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Дмитрий Иванов
Тут случай не тот. Куда не ткни - не спутаешь. Вся мерзость на 99,9 проц во власти. Их по этому признаку туда и отбирают
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9 час.
Евгений Марковский
Ужас, в какую помойку превратили Россию!
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8 час.
ВМ
Владимир Минаков
Именно так - большинство цыган в округе, при Советской власти, работали. Да, женщины часто числились домохозяйками, имея по три и более детей. Но мужиков ( кто не откупился), и в армию призывали. А после - официально работали, часто - заготовителями в системе кооперации райпотребсоюзов. А последние 30...35 лет - ринулись в торговлю шмотками ( куртки, одежда, бытовая техника, эл.генераторы...) сбор металлолома, подушек и перин. Наркотой в том городе, где живут, стараются не промышлять - при поимке сроки солидные... И живут мирно, без дебошей, причём и мусульманской, и православной веры, но эти общины между собой почти не контактируют, а общаются с соседями...
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1 час.
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