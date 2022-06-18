Военное обозрение

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«Буцефал» и БТР-82А: концептуальное противостояние на Украине

«Буцефал» и БТР-82А: концептуальное противостояние на Украине

Источник: wpristav.ru Лучший «Буцефал» – мертвый «Буцефал» Перед тем, как сравнивать российский и украинский бронетранспортеры, необходимо понять, какое место занимает «Буцефал» в бандеровской армии.

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