Сотрудники Росгвардии Петербурга проверяют владельцев гражданского оружия

Только за неделю было изъято 17 единиц незаконно хранившегося охотничьего оружия Подразделения лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии продолжают профилактические мероприятия по контролю за владельцами гражданского оружия на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.