Сотрудники Росгвардии Петербурга проверяют владельцев гражданского оружия

Только за неделю было изъято 17 единиц незаконно хранившегося охотничьего оружия Подразделения лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии продолжают профилактические мероприятия по контролю за владельцами гражданского оружия на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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