В России сравнили вступление в Евросоюз с билетом на «Титаник»

Вступление в Европейский союз можно сравнить с покупкой билета на «Титаник», и пока нет понимания этого факта, кто-то хочет быстро воспользоваться моментом, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, пишет РИА Новости.
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