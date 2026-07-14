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Трудовая миграция: понятие, основные виды и причины переезда

Трудовая миграция: понятие, основные виды и причины переезда

Трудовая миграция – это перемещения людей по различным территориям в поисках заработков. Связан данный процесс со стремлением изменить свою жизнь в лучшую сторону, улучшить материальное положение, сменить ареал обитания.

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