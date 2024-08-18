Удар по Йемену в очередной раз нанесли американские военные

Беспилотный летательный аппарат хуситов из движения «Ансар Аллах» стал целью удара американских военных на территории Йемена, 18 августа сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети Х.
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