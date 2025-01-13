Доля доминирования Binance на корейском рынке выросла почти до 97%

В июне 2024 года корейские биржи достигли пика своей доли в общем объеме торгов. Площадки перегнали по этому параметру местный рынок акций, однако их суммарный объем по сравнению с Binance составил лишь 25,58%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии