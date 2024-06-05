Путин заявил, что у России отсутствуют имперские амбиции

У России отсутствуют имперские амбиции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщает РИА Новости.
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