Guinness Pulls Plug On Baltimore Brewery As Costs Soar In Democrat-Run State Amid Consumer Beer Retreat The first Guinness brewery to open in the US in more than 60 years, located in the Baltimore metro area, will shutter operations next month as shifting consumer demand and the challenges of operating in the Democrat-run state have made the operation increasingly difficult to sustain.
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