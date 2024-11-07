Дерматологи уточнили причину «рака сари» у носящих эту одежду

Из научной литературы известно, что на Индийском субконтиненте у женщин, которые носят традиционную одежду сари, встречается так называемый «рак сари» — редкий тип злокачественного образования на коже в районе талии.
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