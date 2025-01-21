На Украине начали лучше относиться к русским

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Согласно результатам нового опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), на Украине наблюдается улучшение отношения к гражданам русской национальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии