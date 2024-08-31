За 7 месяцев в Калужской области произошло 92 ДТП, в которых пострадали дети

На территории нашего региона 7 месяцев произошло 92 аварии, в которых 103 ребенка были травмированы и один, к сожалению, погибНа территории нашего региона 7 месяцев произошло 92 аварии, в которых 103 ребенка были травмированы и один, к сожалению, погиб.