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Калужские новости

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За 7 месяцев в Калужской области произошло 92 ДТП, в которых пострадали дети

За 7 месяцев в Калужской области произошло 92 ДТП, в которых пострадали дети

На территории нашего региона 7 месяцев произошло 92 аварии, в которых 103 ребенка были травмированы и один, к сожалению, погибНа территории нашего региона 7 месяцев произошло 92 аварии, в которых 103 ребенка были травмированы и один, к сожалению, погиб.

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