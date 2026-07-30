Украина: По меньшей мере шесть человек были убиты и восемь получили ранения в результате российских атак на Новополье на окраине Кривого Рога Днепропетровской области, а еще два человека были убиты в Киеве и Полтаве ранним утром по местному времени.
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