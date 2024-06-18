Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Иван Петров
    В точку!"ОТЕЦ НЕ ВЫДЕРЖАЛ...
  • Олег Самойлов
    Автор ПРАВ на 1111%! Вот только вычеркивать из памяти прошлое никак нельзя! Мы довычеркивались до того, что подавляющ...Прошлое должно ум...
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    "...Прошлое должно умереть ради того чтобы у нашей страны, у нашего народа было будущее..."  Тут автор слегка загнул!...Прошлое должно ум...

КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Бунт в СИЗО-1 и террористический захват заложников привёл к тому, что военкоры и политологи засыпали власти России неудобными вопросами, наиболее острыми из которых оказались – откуда у боевиков ножи и запрещённые флаги? Почему они сидели в одной камере? Как они могли готовить теракт так долго и при этом незаметно? ГУ ФСИН проводит внутренне расследование и готовит ответ.

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