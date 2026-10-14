Павел Колобков высказал недовольство отказом Нидерландов в визах русским гимнасткам. Чемпионат мира пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября, но Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят его из-за решений властей о визах.