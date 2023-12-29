НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Эдегор о 0:2 от «Вест Хэма»: «Арсенал» создал более чем достаточно моментов, чтобы победить. Не хватало мелких деталей, надо играть острее»

Эдегор о 0:2 от «Вест Хэма»: «Арсенал» создал более чем достаточно моментов, чтобы победить. Не хватало мелких деталей, надо играть острее»

«Я думаю, что мы создали более чем достаточно моментов, чтобы забить голы и победить. Не хватало мелких деталей, последнего паса или точности в завершении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх