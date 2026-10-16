В Киеве снова тревога. На этот раз причина — не очередное заявление с линии фронта и не новый пакет европейской помощи, а американская технология, без которой украинская военная машина давно уже не представляет себя.
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