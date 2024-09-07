Выборы депутатов стартовали в Калужской области

В субботу, 7 сентября, в Калужской области начались выборы депутатов в органы местного самоуправления и государственной властиВ субботу, 7 сентября, в Калужской области начались выборы депутатов в органы местного самоуправления и государственной власти.
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