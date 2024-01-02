Уточнения Минсельхоза по поводу дизельного топлива для фермеров

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщает, что Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) получило 1546 запросов относительно предоставленной Румынией внешней гуманитарной помощи, предназначенной для поддержки фермеров, пострадавших от засухи 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии