Уточнения Минсельхоза по поводу дизельного топлива для фермеров

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщает, что Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) получило 1546 запросов относительно предоставленной Румынией внешней гуманитарной помощи, предназначенной для поддержки фермеров, пострадавших от засухи 2022 года.